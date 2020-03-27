ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ. ФОТОрепортаж

7648

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ), яке входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Збройним силам України 13 одиниць модернізованої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром", зокрема, військовим передали 10 танків Т-80БВ і 3 танка Т-64БВ зразка 2017 року.

Всього на сьогоднішній день Харківський бронетанковий завод виготовив 250 модернізованих бойових машин: 162 танки Т-64БВ зразка 2017 року і 88 танків Т-80БВ.

Модернізований фахівцями ХБТЗ танк Т-64БВ зразка 2017 року є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів ЗСУ та відмінно показав себе у протистояннях з протидіючими військами на Сході України.Під час модернізації він отримав розширені бойові можливості за рахунок тепловізійного прицілу, нового вдосконаленого динамічного захисту, нової цифрової радіостанції, сучасних нічних приладів спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, системи інформаційного сповіщення аварійної ситуації, телевізійної системи спостереження за навколишнім середовищем, а також засобів супутникової навігації.

Модернізований ДП "ХБТЗ" танк Т-80БВ, отримав аналогічні покращення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод передав військовим шість танків Т-64, - Укроборонпром. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

















"Харківський бронетанковий завод продовжує вчасно та якісно виконувати державні замовлення, попри надзвичайну ситуацію в області на особливий режим роботи підприємства під час карантину. Фахівці постійно запроваджують сучасні й актуальні елементи модернізації, чим забезпечують конкурентну боєздатність Збройних сил України", – прокоментував передачу техніки директор заводу В’ячеслав Стрилець.