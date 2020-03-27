Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги. ФОТО

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Влада американського Нью-Йорка вживає додаткових заходів щодо боротьби з пандемією і ставить на вулицях вантажівки-рефрижератори, щоб вивозити тіла померлих від пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Влада побоюється, що ситуація погіршиться, і місць у споруджуваних додаткових моргах не вистачить. Тому на вулицях з'явилися причепи з холодильними установками, куди за потреби будуть складати трупи.

CNN зазначає, що востаннє таких заходів вживали після терористичних атак 11 вересня 2001 року. У моргах не вистачало місць для знайдених тіл, і влада була змушена використовувати вантажівки-рефрижератори.

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Фото: сайт CNN

Раніше США стали лідерами за кількістю заражених коронавірусом у світі. У країні зафіксовано 85 991 випадок інфікування. Це більше, ніж у Китаї, Італії або будь-якій іншій країні світу. Кількість жертв досягла 1300.