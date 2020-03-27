Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу. ФОТОрепортаж

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Священники Української православної церкви Московського патріархату влаштували в Запоріжжі "повітряний хресний хід" для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба церкви, передає Цензор.НЕТ.

"Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука здійснює повітряний хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері Самарської і часткою Хреста Господня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання "061", священники вирішили облетіти місто з іконами, читаючи молитву проти коронавірусу. Митрополит Лука зазначив, що священники вирішили не кропити святою водою місто з вертольота.

Повітряний хресний хід зробили на вертольоті "Мотор-Січ", пілот зазначив, що в такому дійстві бере участь уперше.





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