Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу. ФОТОрепортаж

3486 92

Священники Української православної церкви Московського патріархату влаштували в Запоріжжі "повітряний хресний хід" для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба церкви, передає Цензор.НЕТ.

"Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука здійснює повітряний хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері Самарської і часткою Хреста Господня", - йдеться в повідомленні.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 01

Як повідомляє місцеве видання "061", священники вирішили облетіти місто з іконами, читаючи молитву проти коронавірусу. Митрополит Лука зазначив, що священники вирішили не кропити святою водою місто з вертольота.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 02

Повітряний хресний хід зробили на вертольоті "Мотор-Січ", пілот зазначив, що в такому дійстві бере участь уперше.

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 03

Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 04
Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели повітряний хресний хід проти коронавірусу 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

Коронавірус і карантин
Запоріжжя карантин УПЦ МП церква COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25 Палиця Василь
дибіли блд... (конь лавров)
показати весь коментар
27.03.2020 17:01
+15 Ольга_К
бідні люди...
показати весь коментар
27.03.2020 17:01
+13 kuba
...следующий
Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели "воздушный крестный ход" против коронавируса - Цензор.НЕТ 3442
показати весь коментар
27.03.2020 17:03
Дивитись коментарі