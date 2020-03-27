Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину. ФОТО

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У Головному управлінні Національної поліції України в м.Києві люди змушені стояти у великій черзі. При цьому деякі з них не носять маску, а відстань між тими, хто стоять поруч, менше метра.

Про це повідомив керівник Mobile Finance Group Юрій Чайка, передає Цензор.НЕТ.

"Вийшов із магазину, а машини немає. Подзвонив у поліцію - евакуювали. У поліції на Володимирській черга, купа народу в коридорі, деякі без масок, карантин", - написав у коментарі до фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у начальника столичної поліції Андрія Крищенка виявили коронавірус.

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