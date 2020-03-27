Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину. ФОТО

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У Головному управлінні Національної поліції України в м.Києві люди змушені стояти у великій черзі. При цьому деякі з них не носять маску, а відстань між тими, хто стоять поруч, менше метра.

Про це повідомив керівник Mobile Finance Group Юрій Чайка, передає Цензор.НЕТ.

Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину 01

"Вийшов із магазину, а машини немає. Подзвонив у поліцію - евакуювали. У поліції на Володимирській черга, купа народу в коридорі, деякі без масок, карантин", - написав у коментарі до фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у начальника столичної поліції Андрія Крищенка виявили коронавірус.

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Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину 02

Коронавірус і карантин
карантин черга Нацполіція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 trawler_tug
Цензор, исправь заголовок. Нужно: посетители Главного управления полиции Киева не соблюдают правила карантина. Впрочем, эти посетители не соблюдают и ПДД
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27.03.2020 17:27
+4 Victor Bublik
В Италии все начиналось приблизительно с такого же полного игнорирования. Через недельку будет трешак!
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27.03.2020 17:31
+2 Roman Rjevskiy
не удивительно ,наши люди понимают только две вещи ,или в рыло или по карману Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина - Цензор.НЕТ 2748
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27.03.2020 17:27
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