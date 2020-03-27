Екскерівництво одного з оборонних заводів закупило на $1,7 млн металобрухт замість обладнання і зірвало держзамовлення на дефіцитні боєприпаси, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво одного з провідних казенних науково-виробничих об’єднань у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Посадовці імпортували із-за кордону верстати на 1,7 мільйона доларів, що фактично виявилися металобрухтом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво об’єднання підписало завідомо збитковий договір із закордонним постачальником. Як наслідок, до країни було імпортовано застаріле, технологічно несправне та невідповідне умовам контракту обладнання. Більшість із завезених верстатів були виготовлені ще в 20-х роках минулого століття. Відповідно вони мають значний ступінь зносу і взагалі не призначені для виготовлення патронів необхідного калібру. Також іноземна сторона не виконала передбачені контрактом зобов`язання щодо введення лінії в експлуатацію".

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"Дії посадовців призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Це завдало суттєвої шкоди обороноздатності держави.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінально кодексу України, одному із колишніх керівників науково-виробничого об’єднання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Викриття оборудки проводилося співробітниками контррозвідники УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.

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