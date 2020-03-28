Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи. ФОТО

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Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи. ФОТО

Глава католицької церкви Франциск виступив зі зверненням до "Града та світу" ( "Urbi et Orbi"), під час якого помолився про завершення пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Понтифік виступав на східцях перед собором Святого Петра у Ватикані. Зазвичай заповнена туристами площа перед собором була порожньою. Доступ до неї закрито до 3 квітня через коронавірус.

Папа Франциск порівняв те, що відбувається у світі, з настанням вечора, коли згущується темрява.

"Уже декілька тижнів здається, що настав вечір. Темрява згустилася над нашими площами, вулицями і містами, вона оповила наше життя, наповнивши все дзвінкою ​​тишею і сумною пусткою, яка паралізує все, що вона зустрічає на своєму шляху", - сказав понтифік.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і відпустив усім гріхи 01

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За його словами, зараз люди усвідомили, що всі перебувають в однаковому становищі. "Ми зрозуміли, що перебуваємо в одному човні. Ми всі вразливі і дезорієнтовані, але водночас ми всі важливі і потрібні, ми всі маємо триматися разом... На цьому човні ми всі", - сказав понтифік.

Традиційно Папа Римський виступає з Urbi et Orbi на Різдво та Великдень, на церемонії своєї інтронізації, а також у рідкісних випадках, щоб благословити паломників.

Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до Града та світу і відпустив усім гріхи 02

Молитву транслювали в прямому ефірі у фейсбуці та ютубі. Усім вірянам, які віртуально долучилися до молитви, понтифік надав індульгенцію.

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Коронавірус і карантин
карантин Папа Римський молитва Франциск COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Vitaly Ytsuken
Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи - Цензор.НЕТ 4305
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28.03.2020 06:13
+9 Кирилл Лещенко
нет. он авансом не отпускает. завалишь - потом отпустит.
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28.03.2020 02:10
+7 Welt Schmerz
В тему. Коротке оповідання вже американського письменника Юрія Нестеренка. Якщо уявити, що так воно і є... то виходить потужний твіст багатьох речей на 180 градусів.
Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
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28.03.2020 02:45
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