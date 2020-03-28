"Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Euronews пише "Еспресо".
"Tilos a belépés!" - написано на стікері великими буквами, що в перекладі означає "Вхід заборонено".
Це має убезпечити сусідів, родичів, друзів і знайомих від небезпечних контактів.
Такі ж наліпки розміщуються і на дверях підтверджених хворих на коронавірус і тих, хто під підозрою.
Особам, які перетинають кордон, наліпку дають прикордонники. Також її можна роздрукувати самостійно зі спеціально створеного державного сайту coronavirus.gov.hu.
Як зазначають угорські ЗМІ, жителі країни загалом відповідально поставилися до такого розпорядження. Згадані наліпки можна побачити на багатьох дверях і у вікнах у різних куточках країни.