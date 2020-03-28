"Вхід заборонено!" В Угорщині хворі та з підозрою на COVID-19 зобов'язані позначати свої житла наліпками. ФОТО

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Кожного угорського працівника або туриста, який повертається додому і відповідно має провести наступні 14 днів у самоізоляції, уряд Угорщини просить клеїти на вхідні двері свого будинку оголошення з позначкою "Не заходити".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на Euronews пише "Еспресо".

"Tilos a belépés!" - написано на стікері великими буквами, що в перекладі означає "Вхід заборонено".

Це має убезпечити сусідів, родичів, друзів і знайомих від небезпечних контактів.

Такі ж наліпки розміщуються і на дверях підтверджених хворих на коронавірус і тих, хто під підозрою.

Особам, які перетинають кордон, наліпку дають прикордонники. Також її можна роздрукувати самостійно зі спеціально створеного державного сайту coronavirus.gov.hu.

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Як зазначають угорські ЗМІ, жителі країни загалом відповідально поставилися до такого розпорядження. Згадані наліпки можна побачити на багатьох дверях і у вікнах у різних куточках країни.





