COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Увечері 27 березня рятувальники у взаємодії з правоохоронними органами провели дезінфекцію велелюдних вулиць Хмельницького та інших українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зокрема, фахівці Служби порятунку обробили спецрозчином вулицю Проскурівську, яка є пішохідною і завжди велелюдною.

Обробка здійснювалася за допомогою пожежних стволів Protek, які під час руху пожежних автомобілів розпилювали спеціальну суміш на покриття вулиць.

Для виконання завдань за призначенням бійці ДСНС перебували в повній екіпіровці: спеціальні костюми, маски, окуляри для захисту очей, а також одноразових захисних рукавицях.

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COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст 01
COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст 02

На сторінці МВС у фейсбуці повідомляється, що подібні заходи проводяться на території всієї України.

COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст 03
COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст 04

Зокрема, в Дрогобичі за допомогою пожежно-рятувальної техніки працівники ДСНС обробили спеціальним розчином основні вулиці районного центру.

Того ж дня в м. Борислав рятувальники обробили території продовольчих магазинів, а також Бориславський міський суд та акціонерне товариство "Ощадбанк".

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Коронавірус і карантин
карантин Хмельницький ДСНС COVID-19 коронавірус дезінфекція
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Топ коментарі
+4 Mora Zfayfer
Діє. Вірус на поверхні зберігає свою активність не більше 3 годин, потіс слабшає, на деяких поверхнях живе в декілька діб, але це в тепличних для нього умовах.
Якщо ще додадуть дезинфекцію, якщо буде сонце, вірус взагалі довго не проживе.

Головне - відсутність скупчення людей, всі в людних місцях повинні перебувати у масках, школи, дитячі садки повинні бути закриті, прості маски міняти кожні 3 години, постійно дезинфікувати руки, але достатньо і мити не менше 20 секунд гарячою водою і добре намилювати, в сантизайтерах для рук повинно бути не менше 60 відсотків спирту, дистанція між людьми(в масках, звичайно) не менше метра, а краще трьох.
Тих, хто кашляє в натовпф, хто не в масці, взагалі краще прибивати на місці.)

Маски-респіратори, найкращі з мембраною 3М, офіційно потрібно замінювати через 8-9 годин. Але можна і їх продизенфікувати- в пакетик наливати трохи спирту, декілька міллілітрів, фактично чайну ложку, вилити, мажна додати трішки, декілька крапельок масла чайного дерева, наприклад, туди респіратор після того, як поносили, випари спирту та ефірного масла в пакетику вб'ють всі віруси, потім респіратор на сонце, від ультрафіолету все остаточно передохне, ваш респіратор 3М, як новий.)
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28.03.2020 12:25
+3 5 копійок
Вчора бачив як ходили по дворам з обприсувачами і кропили двері під"їздів.
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28.03.2020 11:56
+3 НБ
Да это же "золотое дно" - можно списывать "на покропить" миллиарды. Наверное Радуцкий главный поставщик раствора для распрыскивателей Этинзона (Кличко)... COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст - Цензор.НЕТ 7740
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28.03.2020 12:16
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