Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів. ФОТО СУПУТНИКА

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Європейське космічне агентство (ЄКА) показало, як очистилося повітря над деякими європейськими країнами після запровадження карантину.

Зображення з супутника ЄКА розмістило у себе на сайті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Нові дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, зокрема Парижі, Мадриді та Римі", - йдеться в повідомленні.

Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів 01

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Дослідники порівнювали показники забруднення повітря в березні 2019 року, та 14-25 березня 2020 року, коли країни ЄС почали масово запроваджувати карантинні обмеження.

Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів 02

Раніше повідомлялося, що у Парижі та Паризькому регіоні проба якості повітря під час запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу показала найкращий результат за останні 40 років.

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, аналітики заявили, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.

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Коронавірус і карантин
Європа забруднення карантин екологія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 Игорь Емец
похоже, вирус это мы
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28.03.2020 12:03
+15 vitaliymkua
Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 3194
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28.03.2020 12:08
+14 Alex Ziland
А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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28.03.2020 12:05
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