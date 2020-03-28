ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів. ФОТО

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, почали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, розміщеною у фейсбуці, 27 березня 2020 року співробітники патрульної поліції на ділянці автомобільної дороги Київ-Чернігів завдали адвокату і його батькові тілесних ушкоджень і безпідставно застосували до них спеціальні засоби - наручники.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 01
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 02
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 03
ДБР розслідує побиття патрульними адвоката та його батька на трасі Київ-Чернігів 04

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Топ коментарі
+23 Svetlana Odessa
А подробнее нельзя писать? Просто так применили спецсредства, вот им лелать больше нечего? Адвокат белый и пушистый? Молча предъявил документы? Не орал? Не матерился? Правил не нарушал? Скорость не превышал? Корочку в лицо не тыкал? Не угрожал всех уволить? Не посылал полицию в эротическое путешествие?
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28.03.2020 15:09
+15 oleg1966
Аваковские мясники
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28.03.2020 15:04
+13 Денис_Харьков
уверен, адвокат с сынком начали мурчать, тыкать и рассказывать что им в ноги должны кланятся.
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28.03.2020 15:13
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