У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами. ФОТО

Про це повідомили в українському посольстві в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.
Напередодні, завдяки тісній координації дій Посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.
У контесті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення.
Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.
Нагадаємо, 23 березня в "Борисполі" приземлився літак з Китаю з партією тестів для виявлення коронавирусної інфекції.
Но масок в аптеках как не было так и нет. Тестов как не хватало так и не хватает даже для проверки всех больных...
так, что сколько бы власть не пиарилась на этих самолётах из Китая, толку для людей никакого.
Как не было так и не будет всего необходимого.
Pan Doktor@pan_dok 23 ч
Китай заразил всю планету своим вирусом, и только после этого закрыл границы, чтобы уже иностранцы не заражали китайцев.
А кроме того, разослал всем неработающие тесты на коронавирус, что не просто бесполезно, а очень даже вредно.
Коммуняки - и в Китае коммуняки.
17 хв ·
Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!
Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.
Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?
Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.
Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?
Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал.