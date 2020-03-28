У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами. ФОТО

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У Китаї закінчують завантаження літака з черговою партією протиепідемічних засобів, які відправляться в Україну.

Про це повідомили в українському посольстві в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (пров. Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України.

Напередодні, завдяки тісній координації дій Посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

У контесті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення.

Уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.

Нагадаємо, 23 березня в "Борисполі" приземлився літак з Китаю з партією тестів для виявлення коронавирусної інфекції.

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