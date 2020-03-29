Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко. ФОТО

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Жителям столиці, які відправляться смажити шашлики, загрожує штраф і за порушення карантину, і за багаття в лісах і парках.

Про це написав у фейсбуці радник заступника міського голови Києва Олег Попенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві проводять інспекції і каратимуть за порушення карантину!" - написав він.

Попенко нагадав, що поліція має право штрафувати за порушення санітарних заходів. Розмір штрафу - від 17 до 34 тис. грн. Крім того, штраф від 340 до 1 360 грн можна отримати за розпалене у лісі або в парку багаття.

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"У нашому місті 74 людини мають підтвердження інфікування COVID-19. Але досі не всі усвідомлюють значення слова карантин і відповідальність. Карантин - це не канікули і не відпустка з шашликами", - написав Попенко.

Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко 01
Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко 02
Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко 03
Столичних любителів шашликів штрафуватимуть за порушення карантину, - радник заступника мера Попенко 04

Коронавірус і карантин
карантин штраф COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Петр Петров be9493e8
Растолкуйте, пожалуйста, где можно прочитать правила карантина? Я не могу пожарить мясо на мангале на благоустроенной площадке с женщиной, которую собираюсь после трапезы лббить сочно и без маски, но со средством индивидуальной защиты?
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29.03.2020 01:22
+17 Sergiy Nimuy
Не доходит, что карантин - это не отпуск и не каникулы с шашлыками?
Ты сидишь дома и ходишь только в магазин.
А если не сидишь - тебя будут любить сочно, но со средствами защиты, но только полицейские.
Выбирай что тебе больше по душе! Потому что никто не хочет повторения Италии из-за тупости отдельных уродов! Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 9784
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29.03.2020 01:35
+13 три - пятнадцать
любителей шаурмы ето не касается - смачного!
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29.03.2020 01:16
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