Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією. ФОТО

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На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні Києва 38 хворих на коронавірус. Всі вони стабільні, крім одного.

Про це повідомляє головний лікар закладу Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Молодого чоловіка із важкою двобічною тотальною пневмонією вчора було підключено до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), що зрозумілою мовою можна назвати "штучні легені". Зараз ми боремося за життя цього пацієнта", - написала вона.

Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією 01

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"Завдання побороти коронавірус є нашим спільним! Перервіть ланцюг заражень, залишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми будемо допомагати важкохворим вижити", - додала Антоненко.

Лікарі Олександрівської лікарні борються за життя молодого чоловіка з важкою тотальною коронавірусною пневмонією 02

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+27 vitaliymkua
Я тобі навіть краще дам!
Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией - Цензор.НЕТ 4065
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29.03.2020 09:55
+19 SergeLi
где тут тролляки, которые рассказывали, что проблемы будут только у пенсионеров?
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29.03.2020 09:53
+19 Victor Bublik
Вы посмотрите плять какие убогие защитные костюмы у врачей! Да они же через неделю с коронавирусом слягут! Зато в мусоров, прокуроров, судей все казенное и с иголочки от кутюр!
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29.03.2020 10:00
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