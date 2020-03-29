Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці до Києва з Москви прибув спецпоїзд, яким на Батьківщину доставили близько 700 наших співвітчизників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Пасажирів зустрічали співробітники ДПСУ в захисних костюмах. Вони ходили вагонами і, ймовірно, проводили температурний скринінг.
Наразі всі прибулі покинули вагони поїзда і роз'їхалися по домівках.
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Фото - Олег Богачук