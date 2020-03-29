Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні вранці до Києва з Москви прибув спецпоїзд, яким на Батьківщину доставили близько 700 наших співвітчизників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пасажирів зустрічали співробітники ДПСУ в захисних костюмах. Вони ходили вагонами і, ймовірно, проводили температурний скринінг.

Наразі всі прибулі покинули вагони поїзда і роз'їхалися по домівках.

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Фото - Олег Богачук

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карантин Москва потяг Олег Богачук COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+53 злой крот
То хто завгодно,але не Українці,на росіянії Українці можуть бути тільки у полоні.
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29.03.2020 10:30
+31 Sophia-Maria Duglass
Трехлитровую клизму антисептиков в задницу каждому - шоб сразу вымыть заразу руцкого миру из головы
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29.03.2020 10:31
+19 Добрый Казуар
Зачем же в плену, можно быть добросовестным и исполнительным агентом.
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29.03.2020 10:34
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