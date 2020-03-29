Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе. ФОТО

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Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив про смерть члена ради директорів КБУ Олега Міщенка, який у 2016-2017 роках обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації з питань будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Парцхаладзе у фейсбуці.

"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена ради директорів Конфедерації будівельників України. Він увесь тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє", - написав він у неділю.

У зв'язку з цим Парцхаладзе закликав українців не недооцінювати вірус і берегти себе і своїх близьких.

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