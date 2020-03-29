Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе. ФОТО

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Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив про смерть члена ради директорів КБУ Олега Міщенка, який у 2016-2017 роках обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації з питань будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Парцхаладзе у фейсбуці.

"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена ради директорів Конфедерації будівельників України. Він увесь тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє", - написав він у неділю.

У зв'язку з цим Парцхаладзе закликав українців не недооцінювати вірус і берегти себе і своїх близьких.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе 01

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Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе 02

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+26 Марина Лисицкая
С диабетом он жил как-то и ещё бы жил, значит корона вирус.
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29.03.2020 13:56
+22 Гыг с Вами
ты шо тупий?якби не було тієї корони він би собі і далі приймав інсулін та жив би...ти сам собі на голову сереш,а думаєш,шо їншим
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29.03.2020 13:59
+15 Sergio Serginio
Хронические заболевания, такие как диабет, вызывают осложнения и большую вероятность умереть от коронавируса.
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29.03.2020 13:57
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