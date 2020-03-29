Житель Нікополя застрелив поліцейського і сховав тіло в багажнику свого автомобіля. ФОТО

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Тіло оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями було виявлено в автомобілі Toyota Land Cruiser, яким керував житель Нікополя Дніпропетровської області в ніч на неділю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Дніпропетровської області, автомобіль близько 1:00 зупинили співробітники сектора реагування патрульної поліції Нікопольського відділу поліції. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель Нікополя, а поруч - його 35-річний син.

"Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок із тілом. Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, тому він зробив кілька пострілів у його бік. Унаслідок вогнепального поранення поліцейський помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Зброю вилучено та направлено на експертизу. 56-річного чоловіка затримано.





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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Встановлюються всі обставини злочину.