Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від "ЄС" Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР. ФОТО

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На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке орієнтовно відбудеться завтра, планується до розгляду 11 питань порядку денного.

Про це з наради керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій з прем'єром і економічним блоком уряду повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У порядок денний планують винести 11 питань: напрацьовані депутатами законопроєкти щодо боротьби з короновірусом і підтримку медиків (тут варто відзначити конструктивну позицію всіх парламентських фракцій. Більшість пропозицій "Євоопейськоі Солідарності" тут враховано). Також в порядку денному пакет законів для отримання кредиту МВФ про ринок землі і банки. Щодо землі, то на рік відтерміновується його введення, вилучається дерибан державних 10 млн га землі, залишається право селянам і фермерам продавати свої паї і землю. По суті, це і є пропозиції "Європейськлі Солідарності", на яких ми відразу наполягали", – нагадала Геращенко.

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Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 01
Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 02

"В законі про банки ми стоїмо на позиції: вилучити норми про виплати компенсацій колишнім власникам Приватбанку", – окремо підкреслила Геращенко.

Вона повідомила, що на розгляд можуть винести зміни до регламенту щодо роботи комітетів, кадрові питання, зміни до Кримінального Кодексу задля боротьби з необґрунтованим підвищенням цін на продукти і вивезенням медичних товарів.

"Найбільший скандал – зміни до бюджету. Ми категорично не погоджуємося з драконівським знищенням фінансування освіти, культури, децентралізації. Натомість залишаються захмарні зарплати членам наглядових рад (до 400-500 тис. дехто) і весь бюджет МВС. Позиція "Європейської Солідарності" наступна – на період коронавірусу мають бути встановлені граничні зарплати всім – і чиновникам, і членам наглядових рад. Єдині, кому категорично не можна зменшити зарплати – це медики і військові. З Петром Порошенком відстоюємо наші принципові позиції. Боремося", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

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Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від ЄС Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР 03

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Топ коментарі
+20 Чайка Київ
Рынок земли, изменения в Госбюджет и банковский законопроект, - нардеп от "ЕС" Геращенко о повестке дня внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 9166
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29.03.2020 19:32
+19 Lumos UA
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить...
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29.03.2020 19:23
+17 Lumos UA
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
???
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29.03.2020 19:21
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