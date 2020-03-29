Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

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Загальна кількість пацієнтів в інфекційному корпусі Олександрівської клінічної лікарні 54, позитивних COVID-19 - 38, з підозрою на коронавірус - 14, в реанімації - 4, з них на екстракорпоральній мембранній оксигенації - 2. Двоє пацієнтів одужали після коронавірусу і були виписані.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один пацієнт на ЕКМО! Поступив вчора, у вкрай важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, COVID-19 позитивний, з двобічною тотальною пневмонією! Бригада фахівців працювала до 2-ої години ночі. Було успішно підключено апаратуру. Почалася складна боротьба за життя! Наразі стан обох пацієнтів важкий, проте стабілізований.

Загальна кількість пацієнтів в корпусі - 54, позитивних COVID-19 - 38, підозра на коронавірус - 14, в інфекційній реанімації - 4, з них на ЕКМО - 2.

Двоє пацієнтів одужали після коронавірусу і були виписані з лікарні.

Шановні! Хочу звернутись до вас із проханням - в цей нелегкий для кожного період, обрати золоту середину в поведінці. Адже частина пацієнтів готова штурмувати інфекційний корпус при температурі 37,0 без симптомів захворювання і вимагати постійної уваги лікарів, які зараз борються за життя дійсно важких пацієнтів, а інша крайність - пацієнти досиджуються вдома на самолікуванні до критичного стану.

Так, ми вже стомлені, але дух бойовий присутній! Мій лікар анестезіолог вночі писав: "Я своїх нестабільних важких пацієнтів не покидаю, тому залишаюсь на другу добу"! Ось які у нас лікарі! Ми переможемо COVID-19 і розраховуємо на підтримку, повагу і розуміння кожного", - підсумувала Антоненко.

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На фото команда медиків реанімаційного відділення.