На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

6251 73

Лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді в неділю ввечері зустрічається з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком. Голови МОЗ Ємець і Мінфіну Уманський подали у відставку.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає  Цензор.НЕТ.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку- в розпал короновірусу.На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Всі вони.... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних уЗеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів. Запитала в монобільшості, чи означає це, що вони формують уряд порохоботів і чи готові публічно визнати, що рік тому і весь цей час безпідставно знищували нашу команду, що начебто все було не так. Ті не відповіли:)
А ще запитала в кандидатки на посаду Міненерго про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадили слуги. Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення! Яке дорого обійшлося українській економіці. Як мінімум 2 млн тон вітчизняного вуггіля залишилися невикористаними через цю лобістську поправку Геруса і слуг, водночас, як потрібно створювати такі умови ринку, коли будуть задіяні наші підприємства", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим главою МОЗ замість Ємця стане Степанов

На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 01

На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 02
На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоровя - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від ЄС Геращенко 03
.

Новий Кабмін
Геращенко Ірина Кабмін Степанов Максим Марченко Сергій Богуславець Ольга
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27 wake up-UA
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3431
показати весь коментар
29.03.2020 21:43
+14 cloud2009 26ea8082
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3988 скоро премьер министром порошенко назначят и его команду в полном составе...

а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
показати весь коментар
29.03.2020 21:48
+12 Виктор Степаненко
Повторюсь , ЗЕклоуны еще свой последний козырь не использовали - переименовать КАБИНЕТ министров в ОФИС министров .
показати весь коментар
29.03.2020 21:52
Дивитись коментарі