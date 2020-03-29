Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз. ІНФОГРАФІКА

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При розробці змін до державного бюджету на 2020 рік уряд оновив макроекономічний прогноз.

Як повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні Кабміну 29 березня затвердили нові цифри, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.



Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", - зазначив прем'єр.

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Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.