Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз. ІНФОГРАФІКА

4012 98

При розробці змін до державного бюджету на 2020 рік уряд оновив макроекономічний прогноз.

Як повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні Кабміну 29 березня затвердили нові цифри, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями.

Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз 01
Інфляція 8,7%, рівень безробіття - 9,4%, курс долара - 29,5 грн, - Кабмін оновив макроекономічний прогноз 02

Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

Бюджет-2020
держбюджет Кабмін прогноз Денис Шмигаль
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26 Привет
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
показати весь коментар
29.03.2020 23:28
+20 Mora Zfayfer
ЗеБіли, істинно вам, придуркам, кажу- 2018 і 2019 рік при Порошенко ви, сволото, будете ностальгічно згадувати, як роки недосяжного нині процвітання, стабільності та заможності.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 1996
показати весь коментар
29.03.2020 23:42
+19 Червоно-Чорний
а вот же!Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 5215
показати весь коментар
29.03.2020 23:40
Дивитись коментарі