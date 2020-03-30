Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар. ФОТОрепортаж

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У Черкаській області станом на 29 березня зафіксували 50 осіб з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 22:00 годину в області зафіксували 50 осіб інфікованих на COVID-19", - написав він.

Він зазначив, що на стаціонарі в Умані та Черкасах 16 пацієнтів, у Черкаській міській інфекційній лікарні - 10 осіб, в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні - 6. Крім того, одна особа - на амбулаторному лікуванні вдома.

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Також голова ОДА повідомив про 28 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Кам'янці.

"Сьогодні … були в Кам’янці. Загалом тут лабораторно підтвердили коронавірус 28 особам. Інфіковані в задовільному стані, ускладнень немає", - написав Боднар.

Також, за його словами, 29 березня вранці в Кам'янці почали діяти обмеження на в'їзд і виїзд.

"4 блок-пости працюють із 6 ранку до 21 вечора. Кожному, хто прибуває чи вибуває із міста, проводять температурний скринінг. Якщо ж є відхилення від температурної норми - дані особи фіксують та передають сімейному лікареві. Надалі за місцем перебування виїздить мобільна бригада та відбирає зразки для подальшого дослідження", - підкреслив голова ОДА.

Також Боднар зазначив про необхідність забезпечення медичних працівників району та об'єднаної територіальної громади великою кількістю засобів індивідуального захисту.

"Сьогодні забираємо черговий вантаж, отримаємо маски, респіратори, костюми. Пріоритетні в забезпеченні медзаклади Кам‘янки, Черкас та Умані", - додав глава ОДА.

















