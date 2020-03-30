"Змушені воювати на два фронти": як добровольці на Донбасі борються із загрозою коронавірусу. ФОТОрепортаж

2260

Україна змушена вести війну на два фронти: проти російських найманців і коронавірусу.

Тисячі українських громадян об’єдналися, щоб не допустити поширення вірусу Україною, також вони намагаються врятувати тих, кого епідемія уже зачепила. Адже влада країни просто не знає як і не вміє боротися з цим лихом, повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"В таких складних умовах, тисячі українських воїнів воюють проти московських окупантів. Бійцям ЗСУ влада намагається передавати якісь маски, антисептики, хоча, як їх використовувати на передовій, коли повсюди грязюка, скупчення людей, ніхто не знає. Всі живуть в очікуванні чогось. Але на фронті перебувають добровольці, незахищені державою, як вони виживають, хто їм допомагає?" - спробував з'ясувати журналіст.

Читайте також: В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков

Настя, боєць - парамедик медичної служби "Ульф" 1 ОШР ДУК ПС.

Настя.

Воїни 1-ї ОШР.

- Якщо наші бійці на базі, вони дотримуються елементарних правил гігієни. Мити руки з милом, загартовувати своє тіло, їсти продукти, які укріпляють імунітет. Якщо виїжджаємо на "Нову пошту" чи кудись в магазин, обов’язково одягаємо маски, стараємося дотримуватися дистанції між людьми у маленьких приміщеннях. Війна продовжується, від неї нікуди не втечеш. Колись було важко, а тепер ще складніше стало ...

Таня, керівник Медичного управління 3-ї окремої стрілецької роти ДУК ПС.

Таня з волонтерської допомогою

- У нас нічого не змінилося практично з приходом вірусу в Україну. Хіба що стали одягати маски в громадських місцях, якщо доводиться туди виїжджати.

Зранку підйом, особиста гігієна, намагаємося їсти часник, адже він вбиває мікроби і зміцнює імунітет. Руки ми й до того мили, у вільний час загартовували своє тіло з допомогою спорту. Проте потрібно не забувати, що в нас війна, росіянам начхати, що вірус атакує, вони продовжують обстрілювати наші позиції, тому потрібно протидіяти їм.

Там, в мирній країні легше, хай би люди дотримувалися елементарних правил карантину, особистої гігієни і ми зможемо перемогти вірус. Питання в іншому - люди байдуже ставляться до свого здоров’я, не сидять дома, гуляють нібито нічого в світі не відбувається. А тут триває битва за всю Україну, хлопці і дівчата змушені воювати на два фронти.

Сергій, волонтер-стоматолог.

- Зараз дуже важко усім, тому в більшості випадків люди забули про те, що в східних регіонах країни тривають бої. Хоча велика частина тих, хто зараз боїться вірусу уже давно не звертала увагу на тих, хто захищає нашу країну від московських окупантів. Тому я продовжую допомагати нашим захисникам, особливо добровольцям, які залишилися сам на сам з проблемами. Намагаюся знаходити маски, антисептики, вітаміни і відправляти їм на фронт. Вірус ми переможемо, він пройде, а російських окупантів потрібно виганяти з нашої землі, тому допомагаймо нашим захисникам.

Також читайте: У ЗСУ на ізоляції 164 особи, випадків захворювання на COVID-19 не виявлено, - командування Медсил