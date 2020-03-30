Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти. ФОТО

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Україні вдалося доставити в Чилі учасників 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які мають змінити на станції "Академік Вернадський" своїх колег.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Тепер, згідно із запровадженим у Чилі обмеженням, члени експедиції будуть на обсервації, після чого зможуть продовжити шлях до Антарктиди на кораблі. На станції на них уже дуже чекають зимівники та зимівниці 24-ї УАЕ, а також сезонний загін дослідників, який нам вдалося туди "закинути" ще в січні-лютому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправка 25-ї УАЕ в умовах пандемії COVID-19 і карантину була дуже складною і стала можливою лише завдяки скоординованій роботі Міносвіти, Міністерства закордонних справ, прикордонників, Національної поліції, українських представництв у Туреччині, Катарі, Перу, Бразилії та Чилі, а також уряду Республіки Чилі.

Нагадаємо, 25 УАЕ вирушила на станцію 16 березня, проте 20 березня їм довелося повернутися до Києва. Вся команда добровільно поїхала на тимчасову обсервацію і пройшла лабораторний тест на наявність коронавірусу. Ні в кого з учасників експедиції не було виявлено COVID-19.

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