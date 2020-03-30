Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі "Козацький" у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Туристи, які погодилися на обсервацію в готелі "Козацький" в центрі Києва, досі не заселені і чекають остаточного вирішення їхнього питання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Прилетілі з Балі туристи не поселені в готель "Козацький". На цей момент вони ходять по двору готелю, дають коментарі ЗМІ через кордон правоохоронців. Деякі туристи ходять без масок або спустивши їх. Крім того, туристам не повідомляють, що робити далі, а частина з них говорить, що їм повідомили про перевезення в Пущу-Водицю. Інші кажуть, що розвезуть в регіони за місцем проживання. Крім того, туристам не повідомляють щодо їхнього харчування в разі поселення на обсервацію в готелі. Самі ж туристи вимагають, щоб їх відправили на самоізоляцію додому.

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Туристи також відзначають, що такі обмеження є незаконними, а сам готель не готовий до подібного роду заходів, крім того, за їхніми словами, в готелі з кранів біжить іржава вода. Деякі туристи заявляють про застосування сили до них в аеропорту.

Територія готелю оточена правоохоронцями. Час від часу, між правоохоронцями і туристами виникають емоційні сварки.

Туристи акцентують, що готові піти на самоізоляцію, а якби вони знали про обсервацію, то не приїхали б, або вибрали б інший шлях.

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Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 01
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 02
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 03
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 04
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 05
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 06
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 07
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 08
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 09
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 10
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 11
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 12
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 13
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 14
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 15
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 16
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 17
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 18
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 19
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 20
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 21
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 22
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 23
Сварки з правоохоронцями і відмови від обсервації: в готелі Козацький у Києві ніяк не можуть вирішити питання туристів, які повернулися з Балі 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці повинні два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Більшості це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. Сьогодні виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+28 Greta Kinuo
Зачем привезли зомбаков если не можете организовать принудительный карантин.
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30.03.2020 15:52
+19 Гундяй Крестовоздвиженский
та кажу ж: відвезіть їх назад до Індії!
там їм буде краще
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30.03.2020 15:53
+16 Кирилл Лещенко
Власть снова обосралась. Всё хотел одной тощей зелёной жЁпой усидеть на двух стульях. Обсервация должна быть либо принудительной, либо добровольной. Но ой как не хоцца принимать решение и нести за него ответственность. Хоцца пойти по совковому добровольно-принудительному пути. Зебилы, одним словом. Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов - Цензор.НЕТ 8112
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30.03.2020 15:53
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