Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко. ФОТОрепортаж

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Головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла про ситуацію в медзакладі Києва, куди привозять інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "Хотілося порадувати, але ... Обидва пацієнта на ЕКМО (екстракорпоральній мембранній оксигенації) вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз. Два місяці тому ми боролися за життя хворого, у якого були аналогічні ускладнення на фоні діагностованого грипу А. Він вижив та одужав. І це дає нам всім надію!

Зараз ніч, але у лікарні кипить робота. До порятунку важких хворих долучені не тільки інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи, а й герої "невидимого фронту" - лаборанти, без яких не можливо ні діагностувати, ані правильно лікувати жодне захворювання! Зараз вони і в день, і вночі на посту.

Бачили б ви, як вони радіють кожному негативному тесту на COVID-19!

Низький уклін вам, працівники лабораторії ОКЛ!

На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях всього перебуває 60 хворих, підтверджених COVID-19 - 39, з підозрою - 21, з пневмонією - 37.

Ще раз закликаю! Не допустіть розгортання трагічних сценаріїв, не доводьте до нашого з вами знайомства саме в ці страшні часи - залишайтесь вдома!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО









На фото 1, 2 хворому з ЕКМО проводиться діаліз.

На фото 3, 4 працівники лабораторії.