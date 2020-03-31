Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко. ФОТОрепортаж

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Головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла про ситуацію в медзакладі Києва, куди привозять інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Антоненко зазначила: "Хотілося порадувати, але ... Обидва пацієнта на ЕКМО (екстракорпоральній мембранній оксигенації) вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз. Два місяці тому ми боролися за життя хворого, у якого були аналогічні ускладнення на фоні діагностованого грипу А. Він вижив та одужав. І це дає нам всім надію!

Зараз ніч, але у лікарні кипить робота. До порятунку важких хворих долучені не тільки інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи, а й герої "невидимого фронту" - лаборанти, без яких не можливо ні діагностувати, ані правильно лікувати жодне захворювання! Зараз вони і в день, і вночі на посту.

Бачили б ви, як вони радіють кожному негативному тесту на COVID-19!
Низький уклін вам, працівники лабораторії ОКЛ!

На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях всього перебуває 60 хворих, підтверджених COVID-19 - 39, з підозрою - 21, з пневмонією - 37.

Ще раз закликаю! Не допустіть розгортання трагічних сценаріїв, не доводьте до нашого з вами знайомства саме в ці страшні часи - залишайтесь вдома!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19 - 38, із підозрою - 14, у реанімації - 4, із них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 01
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 02
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 03
Зараз в Олександрівській лікарні Києва двоє важких пацієнтів, яким проводиться оксигенація, - головлікар Антоненко 04

На фото 1, 2 хворому з ЕКМО проводиться діаліз.
На фото 3, 4 працівники лабораторії.

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус Антоненко Людмила
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Топ коментарі
+8 Дмитрий Иванов c94c0f2c
Не завидую я врачам сейчас. Герои.....
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31.03.2020 01:48
+3 Gar
Среди кассиров есть не только герои, но и идиоты. Вчера в ЭКОмаркете в зале действительно все работники были в масках. Вот только ни у кого маска нос не закрывала, а у некоторых она вообще на подбородке была.
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31.03.2020 02:05
+3 Gar
Вообще-то на животе, вроде как.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1241681350349987843
Здесь врач-анестезиолог описывает ОРДС, ИВЛ и аппараты для нее для чайников. После прочтения мне стало понятно, почему в странах с передовой медициной при отеке легких умирает 40%, а в совке умирало 80%. Кроме того, стало понятно, почему не все аппараты ИВЛ полезны для проведения ИВЛ при вирусной пневмонии.
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31.03.2020 03:48
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