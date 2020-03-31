Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Сьогодні в Біляївському районі Одеської області через обвал глини загинули двоє чоловіків, які намагалися визволити пса з лисячої нори.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"31 березня о 5:06 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Алтестове Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що в результаті зсуву двох людей засипало ґрунтом. Співробітники ДСНС розчистили ґрунт і виявили двох чоловіків без ознак життя.", - сказано в повідомленні  пресслужби ДСНС.

Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори 01

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Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори 02
Фото: пресслужба ДСНС

Пізніше в Біляївському відділі поліції в Одеській області уточнили, що, за попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули в результаті обвалу глини, коли викопували собаку з лисячої нори.

Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори 03

Фото: сайт поліції

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Анкетні дані загиблих і обставини події встановлюються.

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Топ коментарі
+3 Татьяна Лайф
Хотели сделать доброе дело и были наказаны. Ничего не понимаю уже в этой системе ценностей небесной канцелярии
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31.03.2020 11:27
+1 Yuriy Smith
Анкетные данные погибших устанавливаются. Источник: https://censor.net.ua/p3185627\\\\\\\\\\\\

??????
Это точно не на России?
Что это?
Слежка тотальная?
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31.03.2020 11:05
+1 Nestor Nen
Двоє не дуже розумних чоловіків полізли витягати пса , не подумали про свою безпеку і загинули,мда навіть не знаю як тут конкретно висловитись... сім'ї співчуття.
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31.03.2020 11:35
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