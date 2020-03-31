Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання, учасники якого підозрюються у причетності до скоєння низки тяжких злочинів на території області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради.

Під час слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети, набої різного калібру, які зловмисники використовували для залякування громадян.

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Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця. Вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії".

Також в СБУ зазначили: "Крім цього було викрито і блоковано розгалужену міжрегіональну мережу з виготовлення та збуту наркотичних засобів. Зокрема, правоохоронці задокументували й викрили групу осіб, до якої входили як організатори наркотрафіку, так і наркокур’єри. Група працювала на території Мукачева, Сваляви та Ужгорода.

У ході обшуків вилучено значні обсяги наркотичних речовин: понад 0,5 кілограма метамфетаміну, а також канабіс та пігулки психотропної дії. Операція із викриття та затримання зловмисників проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

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