Активістам, які возили вулицями домовину з написом "Задумайся" і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали. ФОТОрепортаж

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Вулицями Старокостянтинова Хмельницької області кілька днів їздила вантажівка з труною, прикрашеною написом " Задумайся ". З гучномовця жіночий голос закликав городян залишатися вдома, дотримуючись карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "УнасNews".

Акцію організував місцевий житель Ігор Матвіюк. Він каже, що 3 місяці тому повернувся додому із заробітків в Італії, "щоб щось зробити на Батьківщині".

"Зараз не час займатися чимось іншим. Треба все покинути і робити те, що ми робимо", - пояснив Матвіюк.

Акція з труною, на думку Матвіюка, мала "розбурхати" місцевих жителів. До цього він і його однодумці розклеювали по місту флаєри із застереженнями, але люди, за його словами, і далі нехтували карантинними заходами.

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"Потрібно було виїжджати раніше. Один день - не в рублях, а в життях - тисяча. Я говорю про приклад Італії. Мені болить Італія, я там працював і знаю", - сказав Матвіюк. У планах було возити по місту дві труни на різних машинах одночасно, щоб донести ідею до більшої кількості людей.

Поліція кілька разів штрафувала Матвіюка за порушення ПДР. Йому виписували штраф у розмірі 170 гривень.

Напередодні машину оточили кілька "молодиків спортивної статури". Вони погрожували підпалити машину, а активістів застрелити, бо "діти лякаються чорної труни". Після втручання поліції машина змогла проїхати. Пізніше Матвіюк повідомив, що невідомі розбили лобове скло в машині, зламали труну і викрали звукову апаратуру.

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Поліція відкрила кримінальне провадження про крадіжку (за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України). Акцію, за словами організаторів, поки припинено.





