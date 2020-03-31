Надійна самоізоляція, "Брат2" по-українськи, "смутные сомнения" олігарха. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

9301

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дуже цікавить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР (оновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін

Терзают смутные сомнения...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски під куполом: як депутати країну рятували

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ





Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Яка відповідальна людина!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

- Схопили просто на вулиці...

"Брат2"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

Все порішали!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди". ФОТОрепортаж

Надійна самоізоляція

В одному човні...

Більше фотошопів дивіться тут