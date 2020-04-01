Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У взаємодії з територіальними органами Нацполіції та закладами охорони здоров'я, співробітниками ГУ ДСНС України в областях та в місті Києві облаштовано тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірус на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Тимчасові пункти прийому облаштовано на базі наметів ДСНС.

В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та ухвалювати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

"Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

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В усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів.









Фото: сайт ДСНС