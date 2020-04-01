Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Тимчасові пункти прийому облаштовано на базі наметів ДСНС.
В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та ухвалювати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.
"Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.
В усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів.
старшой обещал!!