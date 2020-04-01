Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У взаємодії з територіальними органами Нацполіції та закладами охорони здоров'я, співробітниками ГУ ДСНС України в областях та в місті Києві облаштовано тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірус на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Тимчасові пункти прийому облаштовано на базі наметів ДСНС.

В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та ухвалювати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

"Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 01

В усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів.

Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 02
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 03
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 04
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 05
Фото: сайт ДСНС

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я ДСНС COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 павел павлов имбик
депутатов там тоже будут принимать?
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01.04.2020 09:33
+6 сепаратизму смерть
ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
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01.04.2020 09:35
+3 Меркава
Мангалы поставьте, может, сработает.
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01.04.2020 09:34
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