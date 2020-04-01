Учора під час ворожого обстрілу найманців РФ загинув 22-річний український воїн Олександр Маланчук. ФОТО

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Увечері 31 березня на Донбасі загинув лейтенант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Маланчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній військовий капелан Львівської Академії сухопутних військ, єпископ УГКЦ Степан Сус, передає Цензор.НЕТ.

"Спочивай з Богом, Саня! Вічная пам’ять! Від рук ворогів України, окупантів, які хочуть зняття санкцій і жити так, ніби і нічого не було, в зоні проведення бойових дій загинув офіцер Олександр Маланчук - випускник Національної академії сухопутних військ, який проходив службу в 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Згадаймо про нього у молитві!!! Пам’ятаймо Героїв України!!!" - написав він.



Фото: Чернівецька ОДА

Зі свого боку начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook висловив співчуття батькам, рідним і близьким, бойовим побратимам загиблого офіцера Маланчука.

"Сьогодні отримав сумну звіcтку про загибель ще одного українського воїна – випускника Національної академії сухопутних військ лейтенанта Олександра Маланчука.

Олександр закінчив наш навчальний заклад минулого року за спеціалізацією "Управління діями механізованих підрозділів". Він був старанним у навчанні, дисциплінованим та товариським курсантом, активно займався спортом, неодноразово успішно представляв Академію на спортивних змаганнях", - написав він.

Ткачук зазначив, після закінчення навчання проходив службу на посаді командира гірсько-штурмового взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вчора, під час підступного ворожого обстрілу в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, виконуючи військовий обов’язок, 21-річний лейтенант Олександр Маланчук загинув.



Фото: Сус/Facebook

"Від себе особисто та всього колективу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного висловлюю щирі співчуття батькам – Василю Миколайовичу та Ларисі Федорівні, рідним та близьким, бойовим побратимам загиблого офіцера. Пам'ять про лейтенанта Олександра Маланчука завжди житиме в наших серцях. А його відданість Батьківщині та українському народові буде прикладом для всіх офіцерів та вихованців Національної академії. Пам’ятаємо", - додав начальник Академії.

Як повідомили в Чернівецькій ОДА, Олександр Маланчук, 1997 року народження, загинув 31 березня під час виконання військового обов'язку. Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. У 2019 році вступив на військову службу за контрактом.

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"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Львівське видання Zaxid.net уточнює, що загиблому було 22 роки. Його смерть підтвердили в прес-службі 10-ї ОГШБр. Колеги по службі Олександра Маланчука повідомили, що він загинув цієї ночі поблизу селища Лебединське Донецької області.

Нагадаємо, як повідомили раніше в пресцентрі ОС, 31 березня під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двох поранено.