Наркоторговці на Львівщині жорстоко вбили, підпалили і закопали двох підлітків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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На Львівщині затримали двох жителів Золочівського району, яких підозрюють у скоєнні жорстокого вбивства хлопця і дівчини, а також наркоторгівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Національної поліції Львівської області, 17 березня в поліцію надійшла заява від батьків про зникнення їхніх дітей - 16-річної дівчини і 17-річного хлопця.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "безвісно зниклі". До розшуку молодих людей були задіяні працівники Золочівського відділу поліції, кінологи, співробітники оперативних та слідчих підрозділів поліції Львівщини, а також нацгвардійці та волонтери.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що зниклі юнак та дівчина могли були вбитими, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців міста Золочів, котрі, як встановили оперативники Управління протидії наркозлочинності, з використанням Інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева через закладки. Зловмисники ретельно спланували вбивства – вибрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

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15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали

Під час обшуків вилучили біти, револьвер, наркотики, частина яких була розфасована і готова до реалізації, а також електронні ваги і пакети.











Стосовно затриманих порушено кримінальне провадження за статтями "Умисне вбивство" і "Незаконний збут наркотиків". Їм загрожує довічне ув'язнення. Ведеться слідство.

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