15 пасажирів порома з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У порту Чорноморська зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на проживання, які повернулися додому на поромі з Грузії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалістами Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ було проведено обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання немає", - йдеться в повідомленні.

Після цього українців доставили на базу обсервації під Одесою. Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їхнім станом постійно спостерігатимуть медики.

"Висловлюю вдячність пасажирам, які з порозумінням поставилися до правил карантину та самоізолювалися", - підсумував глава ОДА.

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