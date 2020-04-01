У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

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У Київській області волонтери продовжують забезпечувати лікарні масками та іншими засобами індивідуального захисту, тому що влада виявилася нездатною забезпечити їх необхідну кількість для захисту медичного персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.

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За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.

"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.





