У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.
За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.
"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.