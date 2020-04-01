У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

1663 16

У Київській області волонтери продовжують забезпечувати лікарні масками та іншими засобами індивідуального захисту, тому що влада виявилася нездатною забезпечити їх необхідну кількість для захисту медичного персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook  повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість з них в Обухівському і Києво-Святошинському районах, - ОДА

За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.

"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.

У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 01
У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 02
У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 03

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8 OA 3b6910dc
Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
показати весь коментар
01.04.2020 14:02
+6 Gordon Freeman 72862ded
Пусть Голобородько отменит вирус!
показати весь коментар
01.04.2020 13:53
+4 Генрих Реалист
к сожалению....Все 30 лет по остаточному принципу финансирования, медицина и образование.
показати весь коментар
01.04.2020 13:58
Дивитись коментарі