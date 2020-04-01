"Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ. ВІДЕО+ФОТО

3016

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які поширювали за гроші з Росії фейковий контент про коронавірус в українському сегменті Facebook.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їхньою метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що для популяризації фейків зловмисники використовували мережу ботів. Недостовірну інформацію вони отримували з російських соцмереж. Завдання вони отримували із закрито групи у "Вконтакте". Там же звітували про виконану роботу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





"Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників. Наразі викриті мешканці Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів"", - повідомляють правоохоронці.

Тривають невідкладні заходи для встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників

Загалом, зазначають у спецслужбі, від початку карантину СБУ виявила 81 поширювача фейків про коронавірус. Шестеро з них діяли за завданнями з РФ.