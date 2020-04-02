Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Три особи загинули, ще двоє постраждали і були госпіталізовані внаслідок ДТП біля міста Червоноград.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 13:40 середи в селі Бендюга біля Червонограда.

"Зіткнулися мікроавтобус "Мердесес Віто" і "Рено кенго", в результаті зіткнення три пасажирки "Рено" віком 18, 40 і 60 років від травм померли на місці", - сказано в повідомленні.

Крім того, медики госпіталізували 21-річного водія "Рено" і його 42-річного пасажира. Всі загиблі і постраждалі - жителі Радехівського району.

Поліція попередньо встановила, що водій "Мерседеса", виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу "Рено", що і призвело до зіткнення.



Фото: сайт поліції

Водія мікроавтобуса, 25-річного жителя Дрогобицького району, затримано в порядку статті 208 КПК України.

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За фактом події слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.