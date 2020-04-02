Солдат-строковик налагодив продаж патронів до АК на Київщині, - поліція. ФОТО

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Співробітники Головного управління поліції Київщини спільно з працівниками СБУ та військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону на гарячому затримали солдата строкової служби неподалік від села Дівички Переяслав-Хмельницького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що молодий чоловік на території Київщини займався незаконним продажем патронів до автомата Калашникова.

Під час проведення оперативної закупівлі, 20-річного правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України за збут 109 патронів і 39 предметів, схожих на сигнали хімічної тривоги.

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Слідчі вилучили у хлопця речові докази: мобільний телефон і гроші, 13500 гривень, отримані від продажу боєприпасів.

Вирішується питання про оголошення підозри. Поліція готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.





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