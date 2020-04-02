На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб. ФОТОрепортаж

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У районі проведення операції Об'єднаних сил посилюють заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, штатними та позаштатними підрозділами РХБ захисту на основних блокпостах у місцях в’їзду-виїзду до Донецької і Луганської областей та найбільш інтенсивного трафіку в регіоні розгорнуто понад півсотні пунктів спеціальної обробки техніки.

На зазначених пунктах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. В першу чергу обробляються місця найбільш імовірного контакту з руками людини – поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 01

Аналогічна обробка техніки проводиться і на контрольно-пропускних пунктах при в’їзді до місць дислокації чи виконання завдань частинами та підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

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На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 02

Завдяки подібним вчасним та ефективним заходам на даний час вдалось запобігти поширенню небезпечної інфекції серед військовослужбовців.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 03

"На цей час випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 04
Фото: пресцентр ОС/Facebook

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 05

Операція Об'єднаних сил
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