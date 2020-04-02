Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

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Жителі Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, минаючи пішки контрольні пости, пробралися на заборонену територію Зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Охочих самоізолюватись таким оригінальним способом виявили вчора ввечері прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції.

Зараз на сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Це порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.

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