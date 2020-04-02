Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Охочих самоізолюватись таким оригінальним способом виявили вчора ввечері прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції.
Зараз на сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".
Це порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.
Ни того, ни другого не видно.
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..