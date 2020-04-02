Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

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Жителі Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, минаючи пішки контрольні пости, пробралися на заборонену територію Зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Охочих самоізолюватись таким оригінальним способом виявили вчора ввечері прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції.

Жителі Києва та Авдіївки вирішили самоізолюватись у зоні ЧАЕС, - ДПСУ 01

Зараз на сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Це порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.

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Коронавірус і карантин
Держприкордонслужба Житомирщина карантин ЧАЕС зона відчуження COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Roman Maksymyuk 11332737
ну не совсем так. я был там с дозиметром. Очень многие места сильно фонят. Прям очень сильно. Иногда показатель дозиметра доходил до 17 000 при норме 30. Особенно сильно фонят железяки
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02.04.2020 11:20
+4 Джавелин Рейнджер
И коронавируса нет.
Ни того, ни другого не видно. Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7290
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02.04.2020 11:22
+3 Привет
Да нет там уже ни какой радиации...эту зону уже можно ограничить территорией АЭС...
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
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02.04.2020 11:12
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