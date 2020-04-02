Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Шмигаль організувати повітряний міст з Китаєм для поставки медобладнання.
Очередная победа дорогого Владимира Владимировича Хуйла.
Пока все либеральные СМИ заходились в истерике от новости, что Великая Россия оказывает гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, на фоне катастрофической нехватки медицинского оборудования в Родном Отечестве, обнажая тем самым свою продажную суть. Не замеченной прошла новость от Госдепартамента США о том, что эта так называемая "помощь", была не безвозмездной.
Представитель Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудованное, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом.
Своим заявлением Америка признала свое отставание от России и расплатилась за это долларами. И тут Страна Победительница пошла на встречу небагодарным янки, взяв эти ничем не обеспеченные бумажки вместо полновесных рублей, явив миру пример бескорыстия и гуманизма.