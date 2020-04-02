Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

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Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Від сьогодні повітряний міст з Китаєм для поставки медматеріалів буде працювати щодня без вихідних та перерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Шмигаль організувати повітряний міст з Китаєм для поставки медобладнання.

Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко 01
Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко 02

Коронавірус і карантин
карантин Китай медицина Тимошенко_Кирило Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Envoy
Сегодня был в аптеке . Масок нет .
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02.04.2020 11:38
+2 Игорь Емец
О как, оказывается часть груза самолёта из китая который так пиарил и на котором пиарился зеленский куплена фондом порошенка.ещё часть помнится фондом ярославского...подозреваю что все остальное тоже не за государственный счёт.за государственный счёт у нас мерседесы покупаются.
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02.04.2020 11:43
+2 Маркиз
Госдепартамент: США закупили медицинское оборудование в России

Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6950

Очередная победа дорогого Владимира Владимировича Хуйла.

Пока все либеральные СМИ заходились в истерике от новости, что Великая Россия оказывает гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, на фоне катастрофической нехватки медицинского оборудования в Родном Отечестве, обнажая тем самым свою продажную суть. Не замеченной прошла новость от Госдепартамента США о том, что эта так называемая "помощь", была не безвозмездной.

Представитель Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудованное, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом.

Своим заявлением Америка признала свое отставание от России и расплатилась за это долларами. И тут Страна Победительница пошла на встречу небагодарным янки, взяв эти ничем не обеспеченные бумажки вместо полновесных рублей, явив миру пример бескорыстия и гуманизма.
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02.04.2020 11:56
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