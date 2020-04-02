У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання. ФОТОрепортаж

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Завтра, 3 квітня, у Чернівцях, о 10.00 в церкві Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія на вулиці Капеланській пройде панахида за Олександром Васильовичем Маланчуком, 1998 року народження, уродженцем Чернівців, лейтенантом, командиром 3-го взводу 1-ї роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 31 березня близько 23.00 на Маріупольському напрямку від смертельного кульового поранення, що зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Того ж дня, о 12.00, відбудеться прощання з Героєм на Центральній площі міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учора під час ворожого обстрілу найманців РФ загинув 22-річний український воїн Олександр Маланчук. ФОТО

Сьогодні, 2 квітня, тіло загиблого військовослужбовця доставили на рідну землю. Попрощатися із ним можна буде у нього вдома, о 15.00. Поховають Олександра Маланчука на центральному кладовищі Чернівців.

У нього залишилися батьки.

У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 01
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 02
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 03
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 04
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 05
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 06
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 07
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 08
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 09
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 10
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 11
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 12
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 13
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 14
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 15
У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання 16

Операція Об'єднаних сил
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