У Чернівцях зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна 10-ї ОГШБр Олександра Маланчука: завтра в місті відбудеться прощання. ФОТОрепортаж

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Завтра, 3 квітня, у Чернівцях, о 10.00 в церкві Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія на вулиці Капеланській пройде панахида за Олександром Васильовичем Маланчуком, 1998 року народження, уродженцем Чернівців, лейтенантом, командиром 3-го взводу 1-ї роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 31 березня близько 23.00 на Маріупольському напрямку від смертельного кульового поранення, що зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Того ж дня, о 12.00, відбудеться прощання з Героєм на Центральній площі міста.

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Сьогодні, 2 квітня, тіло загиблого військовослужбовця доставили на рідну землю. Попрощатися із ним можна буде у нього вдома, о 15.00. Поховають Олександра Маланчука на центральному кладовищі Чернівців.

У нього залишилися батьки.



































