Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чиновника одного з міністерств України, який незаконно передавав секретні документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії "А", скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 01

Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 02

2 квітня 2020 року проведені слідчі дії в робочому кабінеті і за місцем проживання держслужбовця.

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Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 03

Правоохоронці вилучили мобільний телефон та електронний планшет, в яких було виявлено переправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 04

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 05
Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Силовики
Правоохоронні органи СБУ секретні документи
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Топ коментарі
+5 5 копійок
Ось і прийшли новиє ліца. Зебіли радіють.
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02.04.2020 14:17
+4 Вла
гривні лями. і доларей теж сотка тищ, не меньше.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
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02.04.2020 14:19
+3 Aleksei Pravdin
Только баксов 100 тысяч, гривны и посчитать тяжело. Просто так такие деньги не платят.
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02.04.2020 14:20
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