Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

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У селі Жоравка Київської області місцевий житель із саморобним пістолетом і гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Обидва співрозмовники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору. На галас вибігли інші працівники товариства і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці. Тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу.

Пораненого директора підприємства та юриста компанії, який внаслідок вибуху теж отримав травми, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

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Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство. Поліція встановлює усі обставини інциденту, опитуються свідки.



