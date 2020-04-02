Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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2 квітня 2020 року на Одещині почався черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

Пуски здійснюватимуться з Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні Одеської області.

Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ "Нептун":

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Відео - Думская

Випробування протикорабельної ракети Нептун провели в Одеській області 01


Випробування протикорабельної ракети Нептун провели в Одеській області 02

Оборона
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Топ коментарі
+12 Шрек Баблокат
Коростелев Олег Петрович!.. Дай Бог тебе крепкого здоровья, творческой фантазии и неограниченного финансирования во благо Украины!.. Дорогой ты наш человек!
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02.04.2020 23:31
+10 ptn hlo 428037f7
Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області - Цензор.НЕТ 855
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02.04.2020 23:44
+7 Олег Тихонов 055f40a1
МОжет потому что при власти откровенно прокремлёвские колаборанты, которые даже особо и не прячуца..??? Может поэтому??
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02.04.2020 23:32
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