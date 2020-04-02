Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5007

2 квітня 2020 року на Одещині почався черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

Пуски здійснюватимуться з Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні Одеської області.

Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ "Нептун":

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Відео - Думская



