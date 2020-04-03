Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко. ФОТО

7971

Чоловіка, який вчора напав на знімальну групу одного з телеканалів під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Громадянина, який напав вчора на журналістів знімальної групи телеканалу "ЗІК" затримали. Той самий, що вчора кричав: "Мені плювати на Закон" і "Мені за це нічого не буде", - йдеться в повідомленні.

"Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом. Дякую київській поліції за швидку і ефективну роботу із затримання хулігана і захист прав журналістів", - додав Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспрессо". Двоє журналістів і оператор дістали тілесні ушкодження, також пошкоджена знімальна техніка.

Пізніше Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку.





