Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Громадянина, який напав вчора на журналістів знімальної групи телеканалу "ЗІК" затримали. Той самий, що вчора кричав: "Мені плювати на Закон" і "Мені за це нічого не буде", - йдеться в повідомленні.
"Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом. Дякую київській поліції за швидку і ефективну роботу із затримання хулігана і захист прав журналістів", - додав Геращенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспрессо". Двоє журналістів і оператор дістали тілесні ушкодження, також пошкоджена знімальна техніка.
Пізніше Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку.