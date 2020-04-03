Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм. ФОТО

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Народний депутат України фракції "Слуга народу" Гео Лерос прибув у п'ятницю на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) разом із захистом, але попросив про перенесення слідчої дії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали статті: 328, 344 та ч. 2 ст. 190 ККУ. Ми почали допит і під час нього заявили клопотання про переннсення допиту на підставі ст. 135 КПКУ", - розповів Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко





Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".