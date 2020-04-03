Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм. ФОТО

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Народний депутат України фракції "Слуга народу" Гео Лерос прибув у п'ятницю на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) разом із захистом, але попросив про перенесення слідчої дії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали статті: 328, 344 та ч. 2 ст. 190 ККУ. Ми почали допит і під час нього заявили клопотання про переннсення допиту на підставі ст. 135 КПКУ", - розповів Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко

Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у звязку з обєднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм 01
Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у звязку з обєднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм 02

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Денис Єрмак і Гео Лерос
допит Найєм Масі ДБР Лерос Гео
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Топ коментарі
+17 Владимир Пономаренко 2f5552a6
СвинаЕрмаков за граты! Где нац жены со свинками?
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03.04.2020 11:29
+12 Чип
А сколько раз были на допросе Ермаки?На них даже дело не открыли.
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03.04.2020 11:28
+7 ggl chrm
"Вчера на встрече со своими подельниками г-н Зеленский заявил: "У меня нулевая терпимость к коррупции". Это полное вранье. Вся власть Зеленского насквозь коррумпирована. Определение коррупции дано в Конвенции ООН против коррупции (UNCAC), принятой на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года(в Украине ратифицирована в 2006). Кроме всего прочего, коррупция там определяется как предоставление привилегии родственникам, друзьям, независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу). Посчитайте количество друзей, знакомых, коллег по "Кварталу", осевших во властных структурах без всякого конкурсного отбора и учета профессиональных качеств? Это и есть коррупция, а Вы по всем международным нормам, насквозь коррумпированный чиновник. Именно для таких как Вы и существует "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с которым, Вы очень скоро познакомитесь."
Это для тех, кто питает какие-то иллюзии и еще не совсем понял, что пришло к власти.
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03.04.2020 11:39
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