"У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

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У столиці Чехії Празі демонтували пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила минулого року. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.

Голова району Прага-6 Ондржей Колар прокоментував знесення пам’ятника: "У нього не було маски на обличчі. Правил повинні дотримуватися всі – на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс".

Представник Праги-6 заявив, що демонтаж пам’ятника було заплановано давно, а саме зараз його реалізували тому, що нарешті вирішили всі процедурні питання.

Посольство Росії в Празі назвало знесення "вандальскими діями" і "недружнім кроком" і висловило "рішучий протест" Міністерству закордонних справ Чехії.

Пам’ятник стане частиною експозиції Музею пам’яті XX століття, який створюється в чеській столиці.

Тепер на місці, де стояв пам’ятник Конєву, мають встановити пам’ятник звільненню Праги в 1945 році. Який він матиме вигляд – поки що невідомо.

У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 01
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 02
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 03
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 04

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Топ коментарі
+80 Підлога Маккартні
А вотето уже русофобия какая-то "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 7982
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03.04.2020 18:24
+59 Eugen Mk
Годно!
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03.04.2020 18:23
+56 Топ Ган
"У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 724 "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 531
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03.04.2020 18:24
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