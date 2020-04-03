Із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Маланчуком попрощалися в Чернівцях. ФОТОрепортаж

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3 квітня, у Чернівцях відбулося прощання з Олександром Васильовичем Маланчуком, 1998 року народження, лейтенантом, командиром 3-го взводу 1-ї роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 31 березня близько 23.00 на Маріупольському напрямку від смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Молодий Буковинець".

Олександр Маланчук народився 26.09.1998 року. Виріс у сім'ї кадрового військовослужбовця. Займався спортом, вихованець футбольної школи "Буковина".

У 2019 закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями механізованих підрозділів". 18.07.2019 вступив на військову службу за контрактом.

У нього залишилися батьки.

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