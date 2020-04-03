Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ. ФОТО

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У Черкаській області Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення з країни партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС. Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 02
Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 03

За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тис. респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив "цінник" у 2,5 євро за штуку.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 04
Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 05

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.

Читайте також: Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Силовики
контрабанда Правоохоронні органи СБУ Черкащина маски
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Топ коментарі
+28 Підлога Маккартні
Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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03.04.2020 19:17
+27 mrSmith
Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9129
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03.04.2020 19:17
+18 Andrey Dark
В Дарницком районе Киева мужчина занимался незаконной торговлей масками

То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6851
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03.04.2020 19:29
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