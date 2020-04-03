Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ. ФОТО

5877

У Черкаській області Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення з країни партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС. Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок.





За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тис. респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив "цінник" у 2,5 євро за штуку.





За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.

Читайте також: Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко