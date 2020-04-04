Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Кривому Розі з 6 квітня перевезення пасажирів на міських маршрутах будуть здійснюватися виключно за наявності "спеціальної перепустки", яка дійсна із службовим посвідченням. У зв'язку з цим тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять біля прохідної, щоб отримати цю "спеціальну перепустку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 0564.

Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять в масках.На самій перепустці  немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службових посвідченням.

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Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну від 2 квітня 2020 №255 з 6 квітня уводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд в маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

Міський штаб з протидії та боротьбі з коронавірусною інфекцією в невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже в суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів.

Штабом перепустки будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.

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Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 01
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 02
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 03
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 04
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 05
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 06
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 07
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 08

Коронавірус і карантин
карантин Кривий Ріг черга Арселор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+50 Шрек Баблокат
Спасибо, Бубочка!.. это по нашему.. по КривоРогатому!
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04.04.2020 14:26
+33 мврина
Це пздц, а не карантин. На сміх курям
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04.04.2020 14:27
+20 Zemer
хоть я и житель Кривбасса, но на "спасибо" я не наголосовал... т.к. голосовал за барыгу и мародёра убившего своего родного брата Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 3603
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04.04.2020 14:34
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