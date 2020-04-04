Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Кривому Розі з 6 квітня перевезення пасажирів на міських маршрутах будуть здійснюватися виключно за наявності "спеціальної перепустки", яка дійсна із службовим посвідченням. У зв'язку з цим тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять біля прохідної, щоб отримати цю "спеціальну перепустку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 0564.

Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять в масках.На самій перепустці немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службових посвідченням.

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Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну від 2 квітня 2020 №255 з 6 квітня уводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд в маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

Міський штаб з протидії та боротьбі з коронавірусною інфекцією в невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже в суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів.

Штабом перепустки будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.

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